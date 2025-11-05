Schwoch controcorrente: "Con questo modulo Hojlund può sfruttare tutte le sue qualità"
Stefan Schwoch, ex calciatore e talent Dazn, ha parlato a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “Mi auguro che il Napoli rimanga con il 4-3-3, così Hojlund può sfruttare le sue qualità, magari per mandare in porta i compagni.
Certo ci sono delle assenze importanti, non tutti possono avere la qualità dei passaggi di De Bruyne. Quando tu fai una partita come quella di ieri vuol dire che qualcosa non ha funzionato, la manovra era lenta e bisognava fare qualcosa in più in fase offensiva”.
09 nov 2025 15:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
Bologna
Napoli
© 2025 tuttonapoli.net
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
