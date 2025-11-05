Schwoch controcorrente: "Con questo modulo Hojlund può sfruttare tutte le sue qualità"

Oggi alle 17:30Le Interviste
di Pierpaolo Matrone

Stefan Schwoch, ex calciatore e talent Dazn, ha parlato a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “Mi auguro che il Napoli rimanga con il 4-3-3, così Hojlund può sfruttare le sue qualità, magari per mandare in porta i compagni.

Certo ci sono delle assenze importanti, non tutti possono avere la qualità dei passaggi di De Bruyne. Quando tu fai una partita come quella di ieri vuol dire che qualcosa non ha funzionato, la manovra era lenta e bisognava fare qualcosa in più in fase offensiva”.