Schwoch: “Deulofeu mi piace e fa anche assist, si può sposare bene con Osimhen”

L’ex attaccante del Napoli, Stefan Schwoch, è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv: “Deulofeu mi piace, l’ho visto molte volte, si può sposare bene con Osimhen, è uno che fa anche assist. Un nome? Non saprei, anche perché i giocatori che ti fanno fare il salto di qualità costano ed il Napoli al momento ha dei parametri molto lontani da questo tipo di calciatori. Simeone? Buon attaccante, ma deve giocare. Barak? Lo vedrei bene dietro la punta, a Verona gioca trequartista e lo potrebbe fare molto bene. Casale? Interessante, potrebbe ripercorrere le orme di Rrahmani, se regge la pressione potrebbe fare bene anche in un club come il Napoli”.