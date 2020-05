Schwoch: "Ferlaino l'unico presidente che ho visto piangere per la sconfitta della sua squadra"

Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli, ha rilasciati alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 8, soffermandosi ovviamente sulla sua esperienza partenopea e facendo alcuni paragoni: "De Laurentiis o Ferlaino? Beh, non c'è dubbio che ritengo De Laurentiis un gran presidente, ma il cuore dice Ferlaino, è stato l'unico presidente che ho avuto che ho visto piangere per la sconfitta della sua squadra".