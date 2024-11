Schwoch: “Il gioco del Napoli non mi piace! Ma se si vince, sono il primo ad applaudire”

Nel corso de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero, è intervenuto l'ex attaccante azzurro e commentatore tv, Stefan Schwoch

Nel corso de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero, è intervenuto l'ex attaccante azzurro e commentatore tv, Stefan Schwoch: “Napoli-Roma? Per me è stata una bruttissima partita. La Roma non aveva qualità in campo, visto che tutti i giocatori migliori erano in panchina.

Un allenatore deve tirare fuori il massimo da ciò che ha a disposizione e Antonio Conte, che è un fenomeno, lo sta facendo. I dati si vedono, il Napoli non è una squadra che comanda la partita. Al contrario, si abbassa molto per poi andare in ripartenza. Bisogna essere contenti per il primo posto, ma il gioco non mi piace perché ho un’altra idea in merito. Però, se si vince, sono il primo a battere le mani.

Il Napoli è una squadra che segna poco, ma ha una fortuna: avere un fenomeno in difesa come Buongiorno, che tante volte ha tolto le castagne dal fuoco. Lukaku? Ormai si è allenato in modo tale da raggiungere una condizione atletica sufficiente, da lui ci si aspetta molto di più”.