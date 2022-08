Schwoch: "Kvaratskhelia ha spalle larghe e grande personalità. Ho capito una cosa..."

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Stefan Schwoch, opinionista di Dazn

TuttoNapoli.net

© foto di Luigi Gasia/TuttoNocerina.com

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Stefan Schwoch, opinionista di Dazn, ex calciatore del Napol: "Kvaratskhelia? Lo conoscevo poco, ma mi è sembrato subito pronto a prendersi responsabilità. Quando c'è da provare a saltare l'uomo ci prova sempre, questo ci fa capire che ha spalle larghe e grande personalità. Bisogna dimostrarla soprattutto quando le cose non vanno bene, in una piazza calda come Napoli. Lui, in azzurro, può fare benissimo".