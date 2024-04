Schwoch: “Manna al Napoli? Potrebbe favorire l’arrivo di Conte, me lo auguro"

Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato un’intervista a 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli.

© foto di Luigi Gasia/TuttoNocerina.com

Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato un’intervista a 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: “Manna? Magari è un tassello che potrebbe aiutare a Conte di approdare a Napoli, cosa che mi auguro.

E’ un allenatore che trasferisce ai giocatori la voglia di non mollare mai, questo è Antonio Conte. Il Napoli ha bisogno di essere ristimolato, i calciatori non sono diventati scarsi. L’anno scorso in molti hanno reso al di sopra delle possibilità, forse qualcuno ha mollato qualcosina e nel calcio di oggi non ti puoi permettere di mollare nulla. Conte sarebbe una garanzia. Quando arrivi in cima a qualcosa è difficile restarci, poi ciò che fai a Napoli viene tutto amplificato. Quando si sono trovati a dover rincorrere era troppo tardi. La verità la vediamo dal di fuori, ma non può esserci questo divario tra il Napoli dell’anno scorso e quello di quest’anno. Le colpe vanno sempre suddivise, dal presidente al magazziniere”.