Schwoch: “Non aspettiamoci il Napoli di Sarri e Spalletti, le squadre di Conte giocano così”

Nel corso de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero, è intervenuto l'ex attaccante azzurro e commentatore tv, Stefan Schwoch: “Napoli brutto o non bello? Le squadre allenate da Antonio Conte non sono mai belle da vedere. Non possiamo aspettarci il gioco di Sarri o quello di Spalletti. Antonio ha un’idea di calcio molto più pragmatica, è un allenatore che bada molto di più al sodo rispetto a tanti altri che magari si specchiano anche nel bel gioco. Come ha detto anche lui, oltre la vittoria tutto il resto è aria fritta”.