Schwoch: "Occhio al Parma, l'ex nerazzurro Chivu vorrà fare un favore all'Inter"

Stefan Schwoch - ospite della puntata de ‘Il Bello del Calcio’, programma in onda su 11 Televomero - ha parlato della partita vinta dal Napoli contro il Torino e della lotta Scudetto che coinvolge gli azzurri.

"Primato solitario in classifica? Su questa squadra si vede la mano di Conte, ma non è ancora il momento di festeggiare. Si dovrà andare a Lecce a giocare in un ambiente difficilissimo, quello che poi è successo recentemente darà alla squadra pugliese maggiore forza. Se non arrivasse una vittoria, dopo ci sarebbero dei problemi perché si dovrebbe giocare a Parma. I ducali potrebbero essere salvi alla penultima giornata, l'ex nerazzurro Chivu vorrà fare un favore all'Inter. Non bisogna mollare adesso, è un momento delicato e si è creato qualcosa di importante con un allenatore abituato a favore certe cose. Siamo tutti contenti per quello che è successo ieri, ma bisogna fare ancora qualche step per portare a casa questo campionato.

Cosa farà la differenza nel rush finale tra Napoli e Inter? Il Napoli deve andare a Lecce con la spavalderia di una squadra che vuole dimostrare cosa sa fare e provare ciò che ha dimostrato fino ad ora. Dall'altra parte l'Inter è una squadra in crisi sia psicologica che fisica, domenica non ha mai calciato in porta e non ha avuto nessuna occasione in una gara in cui sarebbe stato vitale portare a casa almeno un punto. Il calendario del Napoli, poi, ha un calendario nettamente favorevole".