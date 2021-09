Schwoch: "Osimhen come Lukaku? Victor può arrivare molto lontano"

L'ex attaccante del Napoli, Stefan Schwoch, è intervenuto ai microfoni di 'Giochiamo d'Anticipo' su Canale 8: "Osimhen può arrivare molto lontano. Ora crede molto di più nelle proprie potenzialità, l'anno scorso ha avuto vari problemi, come il Covid, ma ora è stato curato in ogni minimo particolare da Spalletti. Inoltre, è cresciuta tutta la stima all'interno del gruppo azzurro. Victor come Lukaku? L'ex Inter è più fisico, molto forte, mentre il nigeriano è molto più veloce, bravo a sfruttare gli spazi in profondità.

Scudetto? Molto presto ma secondo me si può parlare, ho visto dei miglioramenti incredibili, Anguissa è stato un acquisto fondamentale, sta spostando gli equilibri: si può vincere il campionato".