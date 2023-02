Schwoch: "Osimhen oggi farebbe la panchina soltanto ad Haaland"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli: "Il segreto di questo Napoli sta tutto nel lavoro di Spalletti, ma avere una seconda squadra di livello pronta in panchina è un bel contare. È il caso di Simeone, averlo che subentra è un lusso per qualsiasi squadra. L'argentino ha fatto una scelta forte: se vuoi giocare sempre, vai in una squadra mediocre. Ma se vuoi vincere e giocarti qualcosa di importante, vai in un grande club e ci provi con tutto quello che hai. Davanti ha un mostro come Osimhen, che ad oggi farebbe la panchina soltanto ad Haaland. Ci sta che Simeone si accontenti di andare in panca, ma da grande professionista risponde sempre al meglio. La Cremonese? Il campionato è un'altra storia, non mi aspetto un altro scherzetto.