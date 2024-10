Schwoch ricorda: "Io e Novellino meritavamo di difendere la Serie A"

Stefan Schwoch, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“Novellino per me è stato più di un allenatore, abbiamo fatto tanti anni insieme e mi ha insegnato tante cose. Si faceva capire subito, chi voleva avere la sicurezza di vincere chiamava Novellino e gli altri andavano a ruota. Novellino ha fatto dieci anni ad un livello strepitoso, faceva un calcio semplice e non s’inventava niente.

Mi ricordo che quando salimmo in A col Napoli, tornammo da Pistoia e la Polizia ci disse che non potevamo uscire perchè c’era l’inferno, ma Novellino disse ‘No, no, fateci uscire da qui perchè vogliamo godercelo tutto quest’inferno’. Sudammo talmente tanto quella Serie A che meritavamo sia io che Novellino di poterla difendere”.