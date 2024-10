Schwoch: "Rosa del Napoli è inferiore a quella di una sola squadra in Serie A"

vedi letture

A "1 Football Club", programma radiofonico condotto in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Stefan Schwoch, ex calciatore del Napoli

A "1 Football Club", programma radiofonico condotto in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Stefan Schwoch, ex calciatore del Napoli. Di seguito, un estratto dell'intervista.

Lukaku ha riempito la manovra del Napoli, ma si aspetta qualcosa di più in termini di gol…

“Il suo arrivo ha creato entusiasmo. Le sue prestazioni, però, sono state al di sotto delle aspettative. Deve ancora esprimere il suo massimo esponenziale”

Il Napoli ci rientra nella corsa scudetto? Sì, assolutamente. Fa bene Conte a dire certe cose. La rosa del Napoli è inferiore solo all’Inter. Le altre squadre rivali sono, al massimo, alla pari”.

La Juve fa o 3-0 o 0-0 però fin’ora non ha mai subito gol…

“A me piace il gioco del Napoli. Sull’azione di Vlahovic hanno fatto 26 passaggi consecutivi. La difesa, poi, è fondamentale, alla lunga, per vincere i campionati. Anche il Napoli, al di là del Verona, in difesa sta facendo molto bene. Buongiorno, uno dei difensori in circolazione, è importante per questo”.

Possiamo dire che Buongiorno sta sopperendo anche alle carenze di Olivera?

"Olivera é più bravo a offendere che difendere. Secondo me Mario Rui poteva far comodo. Dobbiamo avere però massima fiducia in Conte (che nella sua carriera ha fatto pochissimo errori) per fare un campionato da protagonista”.

Quali sono le favorite per lo scudetto?

“L’Inter. Subito sotto secondo me c’è il Napoli. Le altre se la giocano alla pari”

Per sostituire Lukaku sarebbe meglio Simeone o Raspadori?

"Simeone perché la fisicità serve e lui è molto bravo in questo, nell’1 contro 1. Raspadori può giocare alle spalle di Lukaku nel 4231, proprio nel ruolo ora occupato da McTominay”