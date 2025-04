Schwoch su Lukaku: "Spesso accusato di una cosa, ma quest’anno ha fatto la differenza”

L'ex attaccante azzurro Stefan Schwoch – ospite de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero – ha parlato della partita vinta dal Napoli contro il Milan e della lotta Scudetto che coinvolge gli azzurri: "Partita che ha diverse analogie con quella contro la Fiorentina, ma il Napoli è stato ‘avvantaggiato’ dalla difesa del Milan e dalle scelte di Conceicao.

La rosa del Napoli lo scorso anno non era da decimo posto, semplicemente è stata sbagliata la scelta dell’allenatore. L’Inter ha una cosa in più: fa meno fatica a trovare il gol, ha due attaccanti che ne fanno tanti e dà l’impressione di poter fare gol in qualsiasi momento. Si dà tanto merito a Conte che fa la differenza, ma anche Simone Inzaghi è un grandissimo allenatore.

I grandi giocatori vogliono sempre vincere: la Juve non ha vinto nove Scudetti per caso. Lukaku spesso è stato ‘accusato’ di non segnare tanto alle grandi, però quest’anno ha fatto oggettivamente la differenza”.