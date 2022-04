Schwoch: “Tutto ancora aperto a patto che il Napoli ritrovi voglia, energia e cattiveria”

L’ex attaccante del Napoli, Stefan Schwoch, è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/tv

© foto di Luigi Gasia/TuttoNocerina.com

L’ex attaccante del Napoli, Stefan Schwoch, è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/tv: “Quando sembra che il Napoli ormai sia pronto a fare il salto di qualità definitivo, c’è sempre qualcosa che non va per il verso giusto.

Mertens? Penso che Spalletti le provi tutte, bisogna capire durante la settimana come si comportano tutti i giocatori negli allenamenti ma Dries è un calciatore fantastico, se sta bene non rinuncerei mai a lui, ha qualità tecniche e morali incredibili, si sacrifica per la maglia che indossa, è il più napoletano di tutti. Anche quella di Anguissa contro la Fiorentina è stata un’assenza pesante, ma mi conforta il fatto che il Napoli sia migliorato molto sull’aspetto del sacrificio: Spalletti non si piange mai addosso, fa di necessità virtù e questo può essere utile in questo finale di stagione. Tutto può ancora succedere, a patto, ripeto, che il Napoli ritrovi voglia, energia fisica e cattiveria“.