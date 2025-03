Schwoch: "Visto Raspa e Lukaku in nazionale? Sono sicuro Conte li confermerà"

vedi letture

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un Calcio alla Radio - Terzo Tempo è intervenuto l'ex calciatore Stefan Schwoch: "Raspadori e Lukaku torneranno carichi dopo le nazionali. Vero che per Jack c'è la delusione dell'eliminazione, ma la sua prova è stata molto positiva, con l'assist per Kean e l'azione che ha innescato sul rigore negato a Di Lorenzo. Anche Lukaku sta molto bene, è stato trascinatore con il suo Belgio. Sono convinto che rivedremo questa coppia anche domenica contro il Milan. Sono due attaccanti che se stanno bene diventano molto difficili da marcare.

Penso sia molto importante anche la condizione di McTominay, perché è l'unico che può aiutare i compagni d'attacco a fare gol, perché agli azzurri manca un rifinitore, un trequartista. Non voglio fare paragoni, ma un calciatore come De Bruyne ha aiutato molto Lukaku. Al Napoli un ruolo di questo tipo manca. Neres? È un giocatore che spacca le partite, che può essere devastante quando entra e può fare la differenza. Difficile per Conte far coesistere tutti, anche quando l'allenatore fa il 4-4-2 diventa difficile rinunciare ad Anguissa. Probabilmente la strada di utilizzare Neres a gara in corso può creare un equilibrio ideale. Milan? È sempre un'avversaria difficile: una squadra forte che può creare pericoli".