Schwoch:"Il Napoli deve sfruttare il suo attacco. Liverpool pericoloso nelle ripartenze"

A Marte Sport Live è intervenuto l'ex attaccante azzurro Stefan Schwoch che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Il Liverpool è estremamente temibile con degli attaccanti velocissimi, se lasci degli spazi puoi pagarla davvero cara. Il Napoli deve sfruttare il suo attacco che ha già fatto tanti gol, secondo me Ancelotti gioca con un 4-4-2 con gli esterni che devono sapersi abbassare in fase difensiva e stringere perchè lasciare le ripartenze al Liverpool potrebbe essere molto pericoloso. Gli azzurri se la devono giocare anche perchè in questo girone al secondo posto ci si arriva.



Qual'è l'attacco giusto per il Napoli? Dipende sempre come vuoi giocare. Con un 4-4-2 se giochi con Llorente e Mertens, lo spagnolo che ti da anche quella struttura fisica. Se invece giochi con due piccoli hai molta più velocità. Il Napoli deve trovare più equilibrio in fase offensiva perchè quando prendi tanti gol la colpa non è sempre solo dei difensori ma di tutta la squadra a cui manca qualcosa in copertura.



Napoli troppo offensivo? Sicuramente è un po sbilanciata ma avendo due esterni cosi offensivi i due mediani devono stare abbastanza bloccati. E' logico che bisognerebbe difendersi in sei, Callejon la fase difensiva la sa fare bene ma non puoi permetterti di difenderti molto alto perchè il Liverpool è pericolosissimo".