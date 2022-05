Sconcerti: “ADL splendido presidente, ma presto riceverà offerte per il Napoli”

Mario Sconcerti, editorialista del Corriere della Sera, è intervenuto nel corso de “Il Bello del Calcio” su Canale 8

Mario Sconcerti, editorialista del Corriere della Sera, è intervenuto nel corso de “Il Bello del Calcio” su Canale 8: “Secondo me ADL è uno splendido presidente, anche se comprendo che i tifosi vogliano sempre di più. Bisogna fare attenzione perché il calcio sta cambiando, stavolta per davvero. Comincia a esserci una maggioranza di presidenti americani che stanno facendo delle lobby. Ora anche la Samp sta per diventare di proprietà statunitense e credo che presto una città come Napoli avrà offerte clamorose per rilevare la società. Non so cosa farà De Laurentiis, perché il club è suo, ma arriveranno proposte di livello. Bisogna pensare in alto, Napoli è una città che nasce grande ma ha difficoltà ad andare oltre se stessa. Adesso siamo in una fase di passaggio, il calcio sta andando verso una ricchezza maggiore e l’Italia è un paese conveniente. Napoli lo è due volte di più”.