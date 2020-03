Sconcerti: "Alcuni club hanno ragionato per propri interessi invece che per il bene comune"

Il giornalista Mario Sconcerti ha detto la sua in merito al caos calendari per via del Coronavirus a Maracanà, trasmissione di TMW Radio: "Decisioni prese dal Governo? E' quello che auspicavo. E' corretto così. Sui cittadini deve decidere lo Stato. Le squadre non avevano capito che non decidevano per loro ma per decine e decine di persone. Il vero paradosso è stato che parlavano inutilmente, di qualcosa su cui non avevano competenza. Anche le partite a porte chiuse, tu sposti centinaia di persone comunque.

Tu saresti per il blocco totale? Non ho titoli per decidere. E' stato però dato un brutto spettacolo. Alcune società hanno provato a ragionare per propri interessi invece che per il bene comune. L'Inter non si è mossa bene. Il presidente Zhang ha offeso un dirigente come Dal Pino. E' stata una prepotenza verso un dipendente, perché lavora per la Serie A".