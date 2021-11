Sconcerti allo studio: "Basta! Lo Scudetto non è un sogno, ma è da vincere!"

Nel corso de 'Il Bello del Calcio’, in onda su Canale 8, è intervenuto il giornalista Mario Sconcerti che, interrogato sul tema scudetto, si è così rivolto all’intero studio: “E’ ora di finirla col parlare di sogno, lo Scudetto per il Napoli non è un sogno irreale, irraggiungibile. Lo Scudetto è lì, bisogna vincerlo e lo può vincere”.