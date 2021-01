Sconcerti bacchetta: "La mentalità della città deve mettersi di pari passo con il Napoli”

Mario Sconcerti, intervenuto nel corso de Il Bello del Calcio su Canale 21, ha commentato la vittoria del Napoli ottenuta ieri sul Cagliari stuzzicando anche l’ambiente azzurro: “Io credo che la fragilità vista ieri in campo in una certa fase non appartenga alla squadra, ma della città stessa. Dopo una successo ottenuto in trasferta e un quarto posto attuale in classifica con una gara in meno, sento discorsi che danno un senso di immaturità generale: gli stessi che ci furono in occasione della trasferta di Torino e dell’espulsione di Insigne a Milano. La mentalità di una parte della città secondo me deve mettersi alla pari del livello del Napoli”.