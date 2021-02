Sconcerti: "De Laurentiis aveva il diritto di tutelarsi ma c'è stato un errore"

Nel corso di 'Radio Goal', il direttore Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: "Gattuso deluso? La delusione è arrivata perché De Laurentiis si è tutelato cercando la disponibilità di altri allenatori. Non è stato un errore quello del presidente, ma un suo diritto, l’errore è stato far uscire fuori la notizia. In questo momento vedo più vicina una conferma che una partenza di Gattuso. In campionato balla il recupero con la Juve, partita difficile ma molto aperta. Quando chiami un allenatore e gli chiede la disponibilità non puoi farlo all’ultimo minuto, quando la crisi è già montata. Non è una cosa brillate per l’allenatore in carica, ma è un dovere della società. Capisco quella sorta di tradimento dopo che la notizia è arrivata all’allenatore sotto contratto. Di Gattuso si può dire tutto tranne che non sia una persona sincera.

Gattuso lasciato solo? In questa situazione sta venendo fuori, come già l’anno scorso con Ancelotti, la solitudine dell’allenatore all’interno di una città dove non riesce a trovare un interlocutore. Tra la stampa dovrebbero esserci alcune persone di fiducia di Gattuso che dovrebbero avere l’accesso alle idee dell’allenatore. Mi sembra una situazione nuova e sbagliata, a Napoli c’è proprio una divisione netta”.