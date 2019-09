Sconcerti: "Fase difensiva? La Serie A sta crescendo, 4-3 vale come un 1-0"

Nel corso del Bello del calcio su Canale 21, il giornalista Mario Sconcerti ha parlato della filosofia della serie A: "In Italia si stanno segnando 3,3 gol a partita, una media che mancava dal 1950. Il calcio italiano sta cambiando, sta crescendo molte ragioni e dobbiamo accettarlo. Non c'è più l'esigenza di una fase difensiva di un certo tipo, vincere 4-3 vale come vincere 1-0".