Sconcerti: "Gattuso è un normalizzatore, deve dare equilibrio ad una squadra terrorizzata"

Situazione che resta delicata in casa Napoli, dopo la sconfitta di sabato contro il Parma. Se ne parla negli studi di Canale 21 durante la trasmissione 'Il bello del calci', con il giornalista Mario Sconcerti che ha dato la sua opinione: "La storia di Ancelotti era veramente finita. Gattuso è l'uomo giusto ma non si sa per cosa, per entrare in Champions o mettere a posto il Napoli? Zidane è un uomo certamente giusto ma non sta facendo una grande stagione, il calcio è rapporto tra quello che vuoi e quello che hai. Gattuso mi sembra un normalizzatore, non un genio, che possa riportare equilibrio in una squadra terrorizzata da se stessa".