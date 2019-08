Sconcerti: "Icardi il miglior nome per il Napoli, ma mi dispiacerebbe molto per Milik"

Nel corso di Radio Marte, il giornalista Mario Sconcerti ha parlato delle scelte in attacco per il Napoli: "Icardi è il migliore nome tra quelli accostati al Napoli, anche se sono 6 mesi che non tocca palla e pure un fisico giovane ne risente. A me dispiacerebbe molto per Milik che reputo un grande attaccante. Andrebbe affiancato da Icardi e non mandato via, ma sarebbe chiaramente un lusso. Colpi? Non dimetichiamo Elmas che è un giocatore veramente importante. Per l'attacco credo sia un problema comune, hanno difficoltà un po' tutte le square, Roma, Inter non ne parliamo, basta che se ne sposti uno e si muovono tutti".