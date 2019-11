Sconcerti: "Il cambio tattico serve al Napoli per ritrovare certezze!"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto il giornalista Mario Sconcerti, soffermatosi sul momento della squadra di Ancelotti in vista del prossimo impegno contro il Milan: “Ancelotti si sentiva troppo giovane per la Nazionale e questo discorso valeva anche per Mancini che aveva un appeal nelle grandi squadre inferiore rispetto al tecnico del Napoli che voleva ancora vincere in una squadra di club.

Il Napoli vale più della posizione che occupa in classifica e cambiando modulo, la squadra avrebbe più forza a centrocampo perché Fabian e Zielinski hanno bisogno di un appoggio. Il cambiamento tattico credo sia pensato per restituire certezza alla squadra.

I dolorini c’erano, Sarri non può andare in tv e dire cose avallate dallo staff tecnico per cui un problema di base c’era. M,a il caso Ronaldo non era sul ginocchio, ma sulle parole di troppo dopo la sostituzione

Davide Ancelotti sta facendo il lavoro per cui ha studiato, ma credo che bisogna essere più liberi di cercare il merito fuori dalle parentele”.