Sconcerti: "Mertens è importante, il suo ritorno sarebbe l'ideale per il Napoli"

Mario Sconcerti, editorialista del Corriere della Sera, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "Su Kim ne sento parlare molto bene da molte parti. Intanto è un giocatore pronto, ha 25 anni e poi i coreani sono affidabilissimi, perché si allenano molto e riescono ad avere un rendimento costante. Certo perdere il regista della difesa come Koulibaly è un danno inevitabile, per questo la differenza per la squadra va cercata da un’altra zona del campo.

Mertens? Credo sia importante averlo, sono convinto che il suo ritorno al Napoli sia la soluzione ideale. Con Mertens puoi avere più soluzione in attacco, anche se credo che un altro attaccante di fisico verrà al posto di Petagna. Simeone non so se sarebbe un numero 12 particolarmente attento, perché ha bisogno di stare molto dentro la partita. Ha tutte le caratteristiche dell’argentino ma non ha il gol facile, magari fa un gran gol dalla distanza e poi ne sbaglia un altro da pochi metri dalla porta.

Spalletti potrebbe aver inciso sulla decisione di Mertens? Il rapporto tra l’allenatore e un campione dall’età matura incide sempre, ma da qui a far interrompere un rapporto come quello di Mertens con la città di Napoli mi sembra troppo.

Kvaratskhelia? E’ uno di quei classici fantasisti, lo si vede da come si muove. Lo scavetto che ha fatto in amichevole è il pensiero di un giocatore che va oltre. E’ un giocatore molto interessante, è giovane, viene da un campionato che può essere paragonato alla nostro campionato Primavera, per questo va atteso. E’ una scommessa molto interessante”.