Sconcerti: "Napoli la squadra migliore del momento, la Juve non riesce a risolvere i suoi problemi"

A Radio Marte nella trasmissione Marte Sport Live è intervenuto il giornalista Mario Sconcerti che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Milik ha fatto una buona partita, non giocava dal 10 agosto, si è messo un po dietro a Llorente cercando di essere utile, non è il Milik aggressivo dei tempi migliori ma è normale. Lo farei giocare anche domani ma credo che sarà il turno di Mertens- Lozano con il Cagliari



L'anti Napoli? L'Inter è cambiata. Continua a giocare in modo sempre più intenso ma non brillante. E' diventata una squadra, una presenza forte anche se i neroazzurri hanno meno qualità di Juventus e Napoli. La Juventus ha grandi qualità ma ha problemi che non riesce a risolvere. I bianconeri non trovano un'idea corretta tra il gioco di Sarri e quello di Allegri, mi sembra ci sia confusione a Torino.



Dichiarazioni post partita di Gasperini? Ho apprezzato che si sia fermato il gioco perchè i cori erano evidenti, ha fatto bene Orsato che è un arbitro di personalità. Gasperini è un uomo dalla doppia personalità, una molto tranquilla, l'altra che lo fa essere un po' monello. Non è la prima volta che fa questo tipo di dichiarazioni, evidentemente è arrivato un po tirato alla fine della partita.



Razzismo in Italia? E' inevitabile non parlarne. Ci stiamo accorgendo che l'intera Europa ci sta guardando male, noi siamo abituati a sentire i cori razzisti, incidendo sulla gara si può far capire che si fa male alla tua società.



Fabian? Con il Lecce l ho visto dentro al campo, Fabian può giocare dove vuole anche se quando fa la mezz'ala pura rende di più.



Balotelli? E' un'ultima speranza per lui, torna a casa sua, torna ad un età più che giusta. Si è messo nelle condizioni migliori per fare un buon campionato, credo sia davvero l'ultima chance per Balotelli.



Vittoria campionato? Il calcio bisogna guardarlo sempre nel presente e in questo momento il Napoli è la squadra migliore, poi ci metto l'Inter perchè Conte non molla mai, poi la Juventus. Il Napoli è la squadra più pronta in questo momento".