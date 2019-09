Sconcerti: "Napoli-Liverpool partita aperta, fino all'episodio del rigore..."

Il giornalista Mario Sconcerti ha parlato ai microfoni di Tmw Radio, dando un suo giudizio anche sull'esordio del Napoli in Champions: "Il Napoli giocava in casa ma con i campioni d'Europa. E' stata una partita aperta, fino all'episodio del rigore. La Juve ha giocato bene a tratti in un campo dove di solito prendeva contropiede. E invece lo ha fatto lei. Gli ultimi dieci minuti? Si era in piena confusione".