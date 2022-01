Sconcerti: "Penso che Vlahovic andrà alla Juve dopo che sarà guarito dal Covid"

Nel suo editoriale per Il Corriere della Sera, Mario Sconcerti giudica "sospetta" l'assenza di Dusan Vlahovic in Cagliari-Fiorentina giocata ieri: "Tre giorni dopo l’anticipazione della Gazzetta sull’offerta della Juve per Vlahovic, il ragazzo salta la sua prima partita da tempo immemore. Sembra abbia il Covid, ma non c’è comunicato, la Fiorentina rispetta la privacy dei giocatori. Nel fare gli auguri preventivi a Vlahovic, fa comunque pensare questa sua prima assenza in un anno solare, giusto nell’ultima settimana di mercato. Penso che (guarito) se ne andrà alla Juve dopo che sarà stato ridiscusso il valore di Kulusevski, oggi intorno ai 22-23 milioni".