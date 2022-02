Sconcerti: “Per il finale il Napoli ha un’arma in più rispetto alle milanesi”

Nel corso di 'Radio Goal', Mario Sconcerti, editorialista del Corriere della Sera, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Cosa è successo a Cagliari? Mazzarri lo conosciamo, ci ha messo un po’ di tempo, ma poi ha dato un carattere a questa squadra. Andare a Cagliari non è facile per nessuno, figuriamoci per una squadra martoriata come il Napoli. Era una partita trabocchetto contro una squadra di bassa classifica, che però negli ultimi tempi ha fatto molti punti. Credo che comunque Spalletti ne sia uscito bene, perché non era il Napoli vero per via dei tanti infortuni.

La sfida col Barcellona? Quella di domani è una partita che va da sola, contro un grande avversario nessuno vuole fare brutta figura. Dopo aver eliminato il Barcellona il valore e l’autostima di ciascuno aumenta in maniera importante.

Lotta scudetto? Il Napoli adesso ha due partite brutte contro Lazio e Milan, mentre all’Inter tocca un po’ guardare visto che gioca contro Genoa e Salernitana. Sono molto curioso di vedere un Napoli al completo nelle ultime 11-10 partite. Il Milan ha avuto due fasi critiche, una da assenze e l’altra da crisi tecnica, mentre il Napoli quando è tornato quello vero ha fatto 4-5 vittorie di fila. Questo mi ha fatto spesso pensare che il Napoli fosse la squadra meglio organizzata e con la rosa più competitiva rispetto alle altre. Non c’è dubbio che si deve dare tutto per il campionato e prenderei l’Europa League come un divertimento e un allenamento per tutti i giocatori, anche se è un impegno da prendere seriamente.

Osimhen? Avere un Osimhen fresco per queste ultime 12 partite è un vantaggio che forse il Napoli non si rende conto di avere. Rispetto a Vlahovic, che è un giocatore classico, Osimhen ha dei movimenti atipici ed è imprevedibile. La fortuna di questo momento è che gli avversari non l’hanno ancora capito fino in fondo. Il Napoli ha quindi un’arma in più rispetto a Milan e Inter, che sicuramente non stanno messe meglio”.