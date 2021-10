Sconcerti: “Spalletti non ha vinto nulla in carriera. E' ovvio che prepara le gare in base all’avversario"

Nel corso de 'Il Bello del calcio' su Canale 8, è intervenuto il giornalista Mario Sconcerti: "Giusto riconoscere i meriti di Spalletti, ma c'è anche da dire che fino a questo momento non ha vinto nulla in carriera. Dire che prepara le partite in funzione dell'avversario mi sembra francamente un'ovvietà. Ha sfruttato il fatto che la Fiorentina ha tenuto la linea difensiva alta, ma lo ha fatto anche l'Inter di Inzaghi e ha vinto la partita".