Sconcerti sul Napoli: "E' da Scudetto, Vlahovic è un problema per Milan e Atalanta"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Mario Sconcerti: "Vlahovic? Per il Napoli può spostare poco, il problema del Napoli era recuperare i 5-6 titolari persi per strada e ne recupererà tanti. Il Napoli è già nella lotta Scudetto e bisogna capire quanti sono i punti reali di distacco, 7 sarebbero tanti, ma è già nella corsa col recupero dei giocatori e l'ha mostrato per tutto il campionato. Il derby di Milano è una gara determinante anche per il Napoli. Per l'Atalanta ed il Milan l'acquisto di Vlahovic invece sposterà molto".