Scontri ultras, Ordine: "Provvedimenti seri, ma porte chiuse sarebbero tremenda ingiustizia!"

TuttoNapoli.net

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Franco Ordine, giornalista de Il Giornale: "Il campionato è ancora lunghissimo, ma venerdì sera potremo avere quasi un dato definitivo sul campionato. Se il Napoli porta a casa i tre punti con la Juventus, non significherebbe che i giochi sarebbero chiusi, però potrebbe concedersi qualche distrazione di qui alla fine del campionato. A differenza delle inseguitrici, che non potrebbero mai distrarsi e questo è ai limiti dell'impossibile. Il Napoli è stato una Formula 1 in questo campionato: devi soltanto riconoscere la forza e la bellezza della marcia degli azzurri. Ora è ancora presto, ma ripeto: questa settimana può essere già indicativa. L'unica incognita in casa Napoli è come si riprenderà in Champions League. Il rigore dato al Napoli? Per fortuna che l'ha sbagliato Politano, altrimenti già avrei avuto il titolo pronto: 'Spira il Vento del Sud...' (ride ndr).