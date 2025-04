Scotto: "Conte ripete sempre lo stesso copione in tutte le squadre"

Giovanni Scotto, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero: “Conte non recita e non finge, ma ripete sempre lo stesso copione in tutte le squadre in cui è stato. È il suo modo di esprimere ciò che pensa, non lo fa per distruggere o creare confusione, lo fa perché è così. Il rinforzo dell’estate è sicuramente McTominay, il top player, la novità più importante anche forse più di Lukaku dove c’erano delle aspettative.

Il Napoli ha dimenticato di rinforzarsi a gennaio, quindi quei gol che servivano magari li fa Orsolini, anche se gioca in un’altra squadra, che lo aiutano nella lotta scudetto. Lo spareggio dovrebbe essere San Siro col campo finito a metà. C’è il problema dell’ordine pubblico, c’è una discrezionalità molto forte, il retaggio dello sport che si ferma per un momento così lo posso capire, però non si deve strumentalizzare, credo che il Papa non lo avrebbe fatto. Infortuni? Conte ha parlato di un argomento che non c’entra con l’infortunio di Neres, che sono i campi di Castel Volturno. Conte ha tutto il diritto quel che pensa, ma qualcuno potrebbe collegare l’infortunio di Neres ai campi di Castel Volturno. Penso abbia sbagliato e mi auguro che possa chiarire la prossima volta”.