Scotto: "Ormai ci siamo abituati a questi 2 giocatori che durano un'ora"

Giovanni Scotto, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero: “L’arbitro Guida mi ha colpito, lui e il suo collega Maresca hanno chiesto di non arbitrare il Napoli. Secondo loro, il calcio è seguito in maniera diversa. Come facciamo a chiedere uniformità di giudizio in campo, sembra una cosa clamorosa. Già il concetto di diverso è un qualcosa su cui riflettere, sentire un arbitro che dev’essere esempio di imparzialità… Sentire Stellini invocare un cambio di mentalità mi sembra un po’ tardi.

Forse bisognerebbe cambiare registro. Sarebbe curioso capire che a campionato ancora finito stare ancora a cercare l’approccio mentale giusto. Io non ho capito cosa vogliono cambiare Conte e Stellini, ma vorrei vedere dei cambi per qualcosa in più. Ci siamo talmente abituati al centravanti di ‘spondamento’ come Lukaku, che gioca 60’ e abbiamo accettato che Conte lo lasci in campo più del dovuto. Così come Politano, che rende un’ora o poco più. Possibile che la soluzione sia che non c’è soluzione? Mi sembra qualcosa di rischioso. Il Napoli oggi non è molto affidabile, non conta la retorica del calendario più semplice”.