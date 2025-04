Scotto: "Se il Napoli sorpassa l'Inter in questo turno esplode l'euforia"

Il giornalista Giovanni Scotto ha rilasciato delle dichiarazioni al sito Torinogranata.com prima della sfida delicata degli azzurri contro la squadra di Vanoli.

Napoli arriva alla sfida con il Torino galvanizzato dall'aggancio all'Inter in vetta. Com'è l'umore nell'ambiente partenopeo?

"C'è grande frenesia a Napoli perché questa domenica è ritenuta fondamentale. L'Inter è reduce dalla sconfitta col Bologna e il ko in Coppa Italia. Sfiderà una Roma in gran forma. Il Napoli ha la possibilità del sorpasso. Il calendario pone una situazione favorevole vista la difficoltà della sfida dei nerazzurri. L'euforia è pronta a esplodere in caso di sorpasso".

Buongiorno è il grande ex di giornata, ma la sua presenza è ancora in dubbio, pensi riuscirà a recuperare almeno per la panchina? Come giudichi questa sua prima stagione a Napoli?

"Si sta facendo di tutto per farlo recuperare. La volontà è quella. Di certo non sarà al top, ma mi risulta che Conte lo vorrebbe in campo. Oggi sarei ottimista, e penso che sia probabile una convocazione. Più difficile vederlo da titolare, ma non mi meraviglierebbe un recupero lampo. Conte sembra orientato in questo senso: ormai mancano 5 partite e per una volta potrebbe forzare un rientro".

Con l'assenza di David Neres quali pensi che daranno le scelte di Conte in attacco?

"Conte sembra orientato a scegliere Raspadori titolare, cambiando modulo. Un 4-2-4 come visto nel secondo tempo a Monza. L'alternativa è un 4-3-3 con Spinazzola nel tridente al posto di Neres. Ma la spinta dei tifosi del "Maradona" dovrebbe portare Conte a una scelta più "offensiva", visto che Raspadori ha confermato di essere in un ottimo momento".

C'è qualche giocatore del Torino che temi particolarmente e chi dei granata ti ha colpito di più in questa stagione?

"Sicuramente temo Elmas, grande ex di giornata e forse giocatore sottovalutato a Napoli. E' imprevedibile, vede la porta e non molla mai. Il suo muoversi tra le linee può creare difficoltà al Napoli. Con Spalletti è stato un jolly prezioso".