Scozia, il ct: "Sulle grandi occasioni di McTominay possiamo lavorare e costruire"

"Eravamo sotto pressione, ma è stato una buona prestazione e una bella ricompensa dopo i tanti sforzi in queste prime quattro partite".

Steve Clarke, CT della Scozia, ha parlato a UEFA.com dopo il pari interno contro il Portogallo in Nations League: "In difesa abbiamo fatto davvero bene. Sapevamo che il Portogallo avrebbe potuto dominare in termini di possesso, ma l'atteggiamento dei giocatori, la qualità difensiva dei quattro difensori e del portiere, sono stati eccezionali. Eravamo sotto pressione, ma è stato una buona prestazione e una bella ricompensa dopo i tanti sforzi in queste prime quattro partite.

Sappiamo di essere una buona squadra e di poter essere competitivi a questo livello. Lo abbiamo dimostrato in queste quattro partite. È bello ottenere un punto, ma vogliamo ancora migliorare. Abbiamo avuto uno o due momenti davvero buoni: una grande occasione per Scott McTominay all'inizio della partita e un'altra grande potenziale occasione per lui alla fine. Queste sono cose su cui possiamo lavorare e su cui possiamo costruire".