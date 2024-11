Scozzafava: "ADL con quei tweet ha voluto dare una mano a Conte"

Monica Scozzafava, giornalista del Corriere della Sera, è intervenuta a Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live: “De Laurentiis? Con quelle parole, il presidente ha voluto dare un supporto all’allenatore, del resto il Napoli sta ricostruendo effettivamente. E’ ovvio che il primato in classifica ingolosisce la tifoseria e questo può starci.

La gara di Milano è importantissima, ma non per questioni di classifica. Perché in caso di malaugurata sconfitta il lavoro sin qui fatto potrebbe naufragare un pochino, e non sarebbe giusto. Affronta l’Inter che è oggettivamente più forte del Napoli, che avrà anche 8-9 giocatori che hanno vinto lo scudetto due stagioni fa ma è un progetto nato da pochi mesi, perché è un’altra squadra con un altro gioco e un’altra mentalità”.