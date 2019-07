Scozzafava: "ADL non si fa prendere per la gola, potrebbe nascere discordia con Ancelotti..."

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuta Monica Scozzafava, giornalista de Il Corriere del Mezzogiorno: “Per quanto possano essere intelligenti le strategie del Real Madrid, non attecchiscono con la linea di De Laurentiis. Non parliamo di un presidente che si fa prendere per la gola e non possiamo pensare che possa accelerare la chiusura di una trattativa sol perché c’è anche l’Atletico sul James Rodriguez. Il Napoli non vuole prendere James a titolo definitivo e il prezzo che il Real chiede non è stratosferico.

La discordia tra Ancelotti e De Laurentiis potrebbe nascere se non arriverà un giocatore di qualità, che sia James Rodriguez oppure un altro calciatore perché l’allenatore ha più volte ribadito che ha bisogno di qualità per migliorare il Napoli e provare a colmare il gap con la Juventus”.