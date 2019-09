Scozzafava: "Stadio vuoto? Dicono ad ADL di spendere ma poi non ci vanno e la vedono illegalmente"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuta Monica Scozzafava, giornalista del Corriere del Mezzogiorno: “Il mio articolo? Alcune notizie vengono interpretate male, in maniera distorta. Una cosa è leggere con serenità un articolo che tratta un argomento, una cosa è leggerlo con il pregiudizio. Ho semplicemente detto, forse in maniera infelice, che questa è una città, che nel calcio, come in tantissime altre cose, dimostra il proprio amore soltanto con le parole. Mi piacerebbe che tutti facessero di più e parlassero di meno.

Il tifoso azzurro? Il popolo napoletano è invidiato in tutta europa, ma tante volte mostrano un po' di incoerenza. Dicono di amare la squadra e poi non la sostengono allo stadio nonostante la società abbia abbassato i prezzi. Oggi chi vuole sostenere la squadra può farlo per poco in una struttura accogliente.

Rapporto tifosi - ADL? I sostenitori delle curve, ci sono sempre e pagano per entrare sia Napoli che in trasferta. De Laurentis negli anni ha costruito, con tante sfumature discutibili, un club che è cresciuto marginalmente più degli altri, Una buona parte dei tifosi che imputano al presidente di avere il braccino corto, sono i primi ad averlo in quanto primi utilizzano piattaforme illegali e non vanno allo stadio. Chiedo coerenza.".