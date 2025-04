Scudetto al Napoli? Gasperini: "Se lo dicessi farebbero tutti gli scongiuri, ma sono favoriti"

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, parla così ai microfoni di TMW a margine dell'evento Inside the Sport organizzato dall'USSI a Coverciano: "In questo campionato c'è tanto equilibrio, appena dietro noi ci sono piazze e società straordinarie per raggiungere il traguardo. Noi siamo lì, col nostro piccolo vantaggio di punti a quattro giornate dalla fine. Vedo che tutti sono felici e vorrei rimarcare che l'Atalanta, in questo momento, deve battagliare fino all'ultimo".

La Champions è diventata una dolce abitudine grazie al suo lavoro.

"Questo è vero, grazie al mio, della squadra, della società e dell'ambiente. È un qualcosa che ci siamo costruiti in questi anni e che difendiamo tenacemente. Vedendo quello che stanno provando a fare gli altri, dà la dimostrazione di quanto sia difficile".

Uno dei rivali per la corsa Champions è Claudio Ranieri:

"Speravo rallentasse ma... credo che la sfida di Bergamo tra due settimane sarà decisiva".

Antonio Conte non é tipo che si lasci scappare le occasioni, Napoli con mezzo Scudetto in tasca?

"Se dicessi così farebbero tutti gli scongiuri, però straordinari. Con l'entusiasmo che hanno, con questi tre punti di vantaggio e il calendario, è sicuramente il favorito".