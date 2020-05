Se c'è un positivo la squadra andrà in quarantena? Malagò: "Scelta che potrebbe essere rivista"

Un atleta positivo va considerato un semplice infortunato o deve mandare in quarantena compagni e avversari? E' una delle domande poste a Giovanni Malagò, presidente del CONI che quest'oggi - nel corso di una intervista rilasciata a 'Radio 2' - ha detto che al 99% il campionato di Serie A ripartirà il 13 giugno. Questa la sua risposta:

"Hai capito esattamente il punto qual è. Noi abbiamo recepito una direttiva che individua un percorso di coinvolgimento generale e non un isolamento individuale. Ma questo è un tema che riguarda la Commissione tecnico-scientifica e io non ho mai interloquito con loro, perché giustamente devono farlo solo in Ministero dello Sport e quello della Salute. Non so il motivo di questa decisione, mi dicono che è una decisione che potrebbe essere rivista ma non voglio aggiungere ulteriori considerazioni. Quello che è sicuro è che sono persone serie e probabilmente tra un protocollo più restrittivo e uno meno hanno voluto dare una indicazione nell'interesse del sistema paese oltre che di alcune categorie. Quest lotta tra alcuni medici e la Cts non mi appassiona".