"Se cambierà mentalità, tutti lo invidieranno", dalla Polonia svelata frase del ct su Zielisnki

Nella sua intervista a Tuttonapoli Maciej Siemiątkowski, giornalista di Sportowe Fakty, tra i principali riferimenti d'informazione in Polonia, ha così commentato il momento vissuto da Piotr Zielinski: "Le qualità sono evidenti, a Napoli certamente ha dimostrato qualcosa in più mentre in Nazionale ha spesso problemi. Il ct Brzeczek, parlando di lui, si affida sempre a una frase...".

Quale? "Se Zielinski cambierà mentalità, tutti lo invidieranno...".