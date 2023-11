"Se non fosse per me non eravate qui, andate a fare in c**o": LDL smentisce frase ai tifosi Bari

TuttoNapoli.net

Dopo la sconfitta contro il Venezia sugli spalti del San Nicola di Bari c'è stato un alterco fra alcuni tifosi e il presidente Luigi De Laurentiis che, come riportato dal Quotidiano di Puglia, avrebbe risposto in malo modo a uno di loro: "Se non fosse per me non eravate qui, andate a fare in c**o". Una ricostruzione che, nonostante alcuni video, è stata smentita dal diretto interessato con una stories di Instagram:

“Al fischio finale di Bari-Venezia, in tribuna, c’è stato un confronto animato con alcuni tifosi comprensibilmente delusi dal risultato. Esprimere dissenso penso sia un diritto fondamentale per tutti, sempre nel rispetto per il lavoro, le professionalità, le persone. - si legge sul profilo del numero uno pugliese - Sebbene si trattasse di un momento emotivamente intenso per tutti, smentisco categoricamente di aver pronunciato espressioni o frase offensive nei confronti di chiunque. Non è e non è mai stato il mio modo di affrontare confronti, critiche o discussioni”.