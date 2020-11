"Se perdi contro Bonera devi stracciare il tesserino!", Zazzaroni svela una chat con Gattuso

A "Il Sogno Nel Cuore" su Radio Crc è intervenuto Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport. "Napoli-Milan sarà la partita di Fabian Ruiz - ha detto Zazzaroni a Radio Crc - secondo me il Napoli è favorito. Non ho mai creduto a un Milan in lotta per lo scudetto, nonostante l'ottimo inizio di campionato. In settimana ho mandato un messaggio a Gattuso dicendogli: 'Se perdi contro Bonera, devi stracciare il tesserino'. Nel calcio di può anche scherzare, non su tutto però".

CORSA SCUDETTO - Zazzaroni si è mostrato convinto delle possibilità del Napoli di vincere lo scudetto. "Al Napoli manca soltanto un po' di culo - ha detto Zazzaroni a Radio Crc - certo, se arrivasse un altro mancino di livello, il Napoli sarebbe ancora più competitivo. Emerson Palmieri non è un top player, ma potrebbe essere molto utile. Vedrei bene nel Napoli Hernandez o Spinazzola, ma Milan e Roma non te li daranno mai. Infine un giudizio su Lozano. "È un calciatore che sta dando finalmente il suo contributo - ha chiuso Zazzaroni a Radio Crc - ha però constantemente bisogno di fiducia. Credo soffra la presenza di Insigne. Lorenzo è insostituibile. L'Insigne visto in Nazionale è un giocatore benedetto dai dei del calcio".