Seedorf ricorda l'esperienza in panchina al Milan: "Solo Juve e Napoli fecero meglio"

Intervistato in esclusiva dall'edizione odierna de La Repubblica, Clarence Seedorf ha raccontato l'ultima esperienza in panchina avuta con il Milan concentrandosi sui ricordi di quella stagione: "Vedo il lato positivo - ha esordito -. Fui chiamato per risollevare la squadra da una classifica pericolosa, in una situazione societaria al collasso. Ho ottenuto 1,85 punti a partita, solo Juve e Napoli hanno fatto meglio nel girone di ritorno. E facevamo un gioco propositivo, valorizzando i giocatori.

Se mi piacerebbe tornare ad allenare? Dopo il Milan - ha proseguito il calciatore olandese - il calcio italiano non ha ritenuto di darmi una possibilità, come invece è accaduto a tanti miei colleghi. Gli incarichi successivi sono stati sfide in condizioni complicate. Il prossimo progetto, se sarà, dovrà essere strutturato, non emergenze per tentare il miracolo".