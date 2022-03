Selvaggi su Mertens: "Capisco la scelta di Spalletti, ecco perché gioca poco"

"Maggiore minutaggio per Ounas? Forse avrebbe meritato più minutaggio ma è la fotocopia di Politano, quindi gioca o l’uno o l’altro".

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l'allenatore Franco Selvaggi: "Pochi minuti per Mertens? E’ una questione tattica, perché Spalletti gioca con una punta centrale. Negli ultimi anni Mertens fa il centravanti e in quel ruolo ora c’è Osimhen. A me piace molto il belga, ma capisco la scelta di Spalletti. Mertens può giocare con Osimhen? Non dimentichiamo che Spalletti ha giocato a Roma con Totti punta, quindi è un po’ sparagnino con gli attaccanti.

Osimhen? E’ un giocatore straordinario che ancora non ha espresso tutte le sue qualità, deve ancora migliorare sulle conclusione perché alle volte tentenna. Sicuramente può migliorare ancora tanto ed essere un degli attaccanti più forti.

Maggiore minutaggio per Ounas? Forse avrebbe meritato più minutaggio ma è la fotocopia di Politano, quindi gioca o l’uno o l’altro. Siamo un po’ alle solite, in questo momento Politano dà più garanzie, mentre Spalletti vede Ounas come il giocatore che subentrando può spaccare le partite.

Insigne può rischiare la Nazionale giocando in Canada? Ritengo Mancini un ottimo tecnico e una persona intelligente. Non credo che Insigne sia cambiato solo perché deve giocare a Toronto. Credo che sia un punto di forza per il Napoli e per la Nazionale, fossi il ct lo convocherei.

Zielinski? Penso che se lo metti sul mercato lo prenderebbero tutte le squadre anche se non è continuo. Nel panorama del calcio di oggi lo ritengo un fuoriclasse. Ha l’unica pecca nella continuità, ma lo stimo moltissimo”.