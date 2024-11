Semplici: "Lukaku più un'altra punta? Conte lo conosce meglio di tutti"

Leonardo Semplici, ex allenatore della Spal, è intervenuto a Radio Marte. Si parla di Lukaku e del suo recente rendimento tra nazionale e club: “Non credo che Lukaku abbia bisogno di un gioco più offensivo per esprimersi meglio perché Conte lo conosce meglio di chiunque altro e lo ha sempre messo nelle condizioni di essere determinante in tutte le squadre in cui lo ha allenato. Penso che sia solo questione di tempo, di meccanismi e di condizione atletica.

Secondo me già entro la fine dell’anno il belga sarà decisivo per il Napoli. E’ vero che Lukaku era abituato a giocare con un altro attaccante vicino e quindi il peso offensivo era diviso per due. Giocando con due attaccanti larghi in questo momento fa più fatica, ma penso sia solo questione di tempo, ripeto".