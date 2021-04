Sentite Gasperini: "Scudetto? Noi Lukaku o Osimhen non possiamo permetterceli!"

Nel corso dell'intervista a Sky Sport dopo la vittoria contro la Fiorentina, l'allenatore Gian Piero Gasperini si è soffermato sulle ambizioni dell'Atalanta e la possibilità in futuro di poter lottare per lo Scudetto: "Le ambizioni sono cresciute in base al lavoro di tutti - ammette Gasperini - siamo cresciuti in cinque anni raggiungendo traguardi sempre più alti. Non ci nascondiamo, adesso siamo in una fascia alta. Con le prime, ma non con le primissime. Inter e Juventus le ritengo con qualcosa in più. Le società con le quali lottiamo hanno dei budget molto alti, non si può competere dal lato economico acquistando giocatori come Lukaku o Osimhen. L'Atalanta ha anche un target di contratti più basso, ma non significa che non cercheremo di stare in questa fascia. Partire per vincere lo Scudetto mi sembra eccessivo".