Serena avvisa: “Il Verona non ti fa giocare, il Napoli dovrà stare attento”

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

A “1 Football Club”, su 1 Station Radio, è intervenuto l’ex giocatore di Juventus e Verona, Michele Serena.

Sul trionfo di Ancelotti: a Napoli gli hanno dato del "bollito" troppo presto?

"Non lo so. Questi sono risultati che dicono il loro. Che sia bollito direi proprio di no. Lo ha dimostrato prima e lo dimostra anche ora. Magari c'erano difficoltà in quel momento specifico a Napoli. Il Real ha dimostrato di essere galattico poi sul campo. Carlo è uno degli allenatori più bravi che l'Italia abbia avuto".

Verona-Napoli, come vedi la partita?

"L'insidia si chiama Verona, che lo è per tutti quanti. Soprattutto adesso che hanno raggiunto la salvezza. Il Verona non ti fa giocare, ti aggredisce molto. Queste squadre possono e danno fastidio a tutti. Il Napoli deve stare attento, anche se ha le qualità per vincere".

Juventus esclusa dalla corsa scudetto?

"Non sono esclusi secondo me. Un rientro importante lo hanno già fatto. Tanti risultati utili consecutivi, mentalità ritrovata, "corto muso". Ha gli scontri diretti da giocare e vincere, e non è tagliata fuori secondo me".